Gemma e Tina ricordano con ironia il 4 settembre 2015, data in cui la prima lasciò il suo George durante la diretta di Uomini e Donne.

Sono passati cinque anni dalla puntata di Uomini e Donne in cui Gemma Galgani pose fine alla sua relazione con George lasciandolo in diretta e staccandosi il cartellino “Gems”: la diretta interessata non ha mancato di commentare ironicamente i post che rievocano quello che è stato denominato l’orribile 4 settembre 2015.

Uomini e Donne: Gemma sul 4 settembre

A ricordare la data rimasta impressa nella mente dagli spettatori del programma è stato, tra gli altri, l’account Instagram di Trash Italiano. L’invito ai seguaci è quello di commemorare il momento in cui una delle protagoniste indiscusse dello show di Maria De Filippi lasciò il suo amato commentando il post con la bandiera italiana. A corredo della descrizione l’immagine simbolo di quella giornata: Gemma che scoppia in lacrime.

In poche ore più di 4.000 utenti hanno riempito il post di tricolori al suon di “chi dimentica è complice” e “è tra le date più importanti nei libri di storia“. Impossibile non notare che tra i commenti ci sono proprio quelli della Galgani nonché di Tina Cipollari. La seconda si è limitata a digitare una emoticon sorridendo e facendo gli applausi alla pagina. La prima invece ha così commentato: “Tu ci sei e per me ci sarai sempre Trash Italiano“.

Per poi tornare sotto l’immagine otto ore dopo, in tarda serata, per ricordare di “stare sereni perché manca poco al termine del 4 settembre“.

Tra le altre celebrità intervenute sotto al post si nota anche Guendalina Canessa, che ha ammesso come “questa signora a volte mi fa una tenerezza infinita“.