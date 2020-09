Belen Rodriguez senza veli: interviene Maurizio Costanzo

Belen Rodriguez senza veli viene difesa da Maurizio Costanzo.

Belen Rodriguez è sempre al centro dell’attenzione, soprattutto per via delle sue foto senza veli. La showgirl argentina sa sempre come far parlare di sé e ha conquistato il pubblico italiano fin dal primo giorno. Belen, che si è sottoposta al tampone, ha vissuto un’estate molto movimentata ed è stata attaccata per l’ennesima volta.

L’intervento di Maurizio Costanzo, però, ha cambiato le carte in tavola e ha spiazzato tutti.

Belen Rodriguez senza veli

Un lettore del settimanale DiPiù ha scritto una lettera per la rubrica Domande e Risposte, gestita da Maurizio Costanzo. Questa persona ha usato parole davvero molto dure nei confronti di Belen Rodriguez, soprattutto per quanto riguarda le foto senza veli. Il comportamento della showgirl è stato criticato molto duramente e il giornalista ha deciso di rispondere pubblicamente a questa lettera, spiazzando tutti i suoi lettori.

Costanzo è intervenuto in difesa di Belen e di tutti i personaggi che vengono costantemente attaccati per tutto quello che fanno, soprattutto da quando ci sono i social network.





Una risposta molto chiara e precisa, quella di Maurizio Costanzo. Il giornalista ha spiegato che la donna non è arrivata in Italia presentandosi come un’intellettuale e ha lavorato molto duramente per farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Costanzo ha aggiunto che Belen ce l’ha fatta non solo per la sua bellezza incredibile ma anche per il suo grande talento da intrattenitrice. Il giornalista ha voluto parlare anche in modo generico a tutti coloro che passano il tempo a criticare gli altri, specificando che si tratta di persone che non hanno altro a cui pensare.