Federico Fashion Style in difficoltà: grande sofferenza

Federico Fashion Style è in grande difficoltà a causa della sofferenza per il Coronavirus.

Federico Fashion Style è in difficoltà e sta vivendo un momento di grande sofferenza. L’hair stylist, diventato famoso grazie alla trasmissione Il salone delle meraviglie che va in onda su Real Time, sta affrontando un periodo molto particolare, dopo le vacanze estive.

L’uomo sembra essere arrivato al limite della sopportazione.

Federico Fashion Style in difficoltà

Federico Fashion Style ha trascorso le sue vacanze con la famiglia e gli amici in Sardegna. Si è goduto una pausa dopo un periodo lavorativo davvero molto intenso. Federico Lauri, suo nome vero, aveva proprio bisogno di rilassarsi e divertirsi, come è stato evidente grazie a tutte le foto e i video che ha condiviso durante la sua vacanza.

Da un momento all’altro, però, tutto è cambiato perché l’hair stylist ha scoperto di essere positivo al Covid-19, così come la sua compagna Letizia e la loro piccola Sophie. Da quel momento è cominciato un periodo decisamente diverso della sua vita. Prima di tutto è partito l’iter per controllare tutte le persone che erano entrate in contatto con lui, come la sua cara amica Valeria Marini, risultata poi negativa.





A questo punto il parrucchiere e la sua famiglia hanno dovuto sottoporsi ad un periodo di quarantena nella loro grande villa. Negli ultimi giorni i fan si sono resi conto che l’uomo sembra essere sempre più provato da questa situazione di reclusione totale.

Federico Fashion Style ha spiegato che non vede l’ora di poter tornare alla vita di tutti i giorni, perché si sente sempre più stressato. Ormai manca sempre meno al ritorno alla normalità, se il nuovo tampone risulterà negativo, e la cosa più importante è che Federico e la sua famiglia stanno bene.