Sabrina Ferilli si scaglia contro l'ex proprietario di Repubblica per la battuta su Berlusconi. Cosa è successo tra i due?

Sabrina Ferilli commenta l’intervento di Carlo De Benedetti, ex proprietario di Repubblica, su Berlusconi: “Ha fatto una battuta orrenda, quando si va troppo avanti con gli anni si rischia di fare figure meschine“. Così ha commentato l’ex soubrette e presentatrice televisiva le dichiarazioni del giornalista a Cuneo.

Ferilli a De Benedetti: “Su Berlusconi, figuraccia”

All’attrice romana, nota per le sue simpatie verso il centro-sinistra, la battuta di Carlo De Benedetti non è proprio piaciuta. In occasione del lancio del nuovo giornale Domani, aveva insultato l’ex premier Silvio Berlusconi: “Duro con lui? Non mi pare, ha corrotto un giudice in passato” avrebbe detto De Benedetti rispondendo alle accuse.

Non la pensa così Ferilli. L’attrice ha imputato all’età del ex direttore la natura di alcune sue battute: “A parte che se la mettiamo sulle indagini e sugli impicci, non so chi è meglio dell’altro, ma il punto è che in un momento come questo invece di stare dalla parte di chi fa gli auguri e sta vicino al Cavaliere, non abbia invece perso occasione per dire quello che ha detto, rende questo personaggio molto piccolo” ha commentato Ferilli, ospite della festa de Il Fatto Quotidiano.

De Benedetti vs Berlusconi: il caso

Che fra l’ex proprietario di Repubblica e il Cavaliere non scorra buon sangue, è noto dai tempi del Lodo Mondadori, quando i due si sono fatti causa per la proprietà della Casa editrice di Segrate. Per questo, De Benedetti non ha risparmiato altre accuse a Berlusconi. All’inizio del suo discorso, ha rivolto “i migliori auguri” all’ex premier, ricoverato d giovedì 3 settembre all’ospedale San Raffaele per Covid. Poi, lo ha definito: “imbroglione“: “Faccio i miei auguri a Berlusconi, ma il mio giudizio su di lui rimane critico: ha abbassato il livello di civismo e moralità del Paese” ha detto.





Spesso le ostilità superano anche le contingenze del momento.