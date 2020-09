Filippo Facci e la sua provocazione nei confronti dei napoletani.

Filippo Facci, che ha parlato anche di Coronavirus, è tornato all’attacco con una provocazione diretta proprio ai napoletani. Il giornalista lombardo è famoso per le sue frasi ad effetto e le sue provocazioni e non sempre si è mostrato dalla parte dei meridionali.

L’uomo ha un modo di scrivere e di provocare molto particolare, ma in questo caso i napoletani hanno colto pienamente la sua ironia e hanno deciso di commentare, senza offendersi per le sue parole.

Filippo Facci provoca i napoletani

“Sono stato a Napoli tre giorni. E soprattutto sono sopravvissuto. Non è stato sempre facile” ha scritto Filippo Facci, provocando in modo molto diretto i napoletani. Il giornalista ha voluto mostrare due facce diverse della stessa Napoli, sottolineando la sua grande bellezza, ma mostrando anche alcune zone degradate e abbandonate. Lo ha fatto con la solita ironia che lo contraddistingue e in questo caso nessuno si è sentito offeso per le sue parole.

Il giornalista ha voluto mostrare i due lati della stessa meravigliosa Napoli, così opposti tra loro.





Sul suo profilo social ha mostrato diverse fotografie scattate in giro per la città, in barca e anche in un caseificio. Ci sono altre immagini che raccontano l’altra faccia di questa città, in cui vengono mostrare alcune zone che sono state abbandonate e che sono caratterizzate dal degrado più totale.

I napoletani hanno colto l’ironia provocatoria delle sue parole e non si sono offesi, anzi hanno commentato il suo post con toni scherzosi e simpatici. Due lati diversi della stessa città: è questo ciò che ha voluto mostrare Facci, che in passato ha attaccato Nadia Toffa.