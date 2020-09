Maxi Lopez contro Wanda Nara: “Tutta colpa sua…”

Maxi Lopez contro Wanda Nara perché due figli sono risultati positivi al Covid.

Maxi Lopez si è scagliato contro Wanda Nara, per l’ennesima volta. Il calciatore ha puntato il dito contro la ex moglie, dandole la colpa del fatto che due dei figli della coppia al momento risultano positivi al Covid. Anche l’attuale compagno di Wanda Nara, il calciatore Mauro Icardi, è risultato positivo al Coronavirus.

Lopez ha immediatamente accusato la sua ex moglie di essersi comportata in modo irresponsabile.

Maxi Lopez contro Wanda Nara

Maxi Lopez è molto arrabbiato con la sua ex moglie Wanda Nara. Il calciatore non ha apprezzato il modo di comportarsi della donna, a detta sua molto irresponsabile.

Lopez è convinto che la modella non abbia protetto abbastanza i loro figli. Dopo il rientro dalle vacanze Mauro Icardi è risultato positivo al Coronavirus. Questo ha subito acceso il campanello d’allarme per tuta la sua famiglia. Su Instagram è arrivato l’annuncio che i bambini stanno bene, che sono risultati negativi al tampone. Queste parole, però, sono state smentite da Maxi Lopez, padre di tre dei figli di Wanda Nara.

Il centravanti ha puntato il dito contro l’ex moglie, sottolineando che due dei suoi figli sono risultati positivi al Coronavirus dopo una vacanza ad Ibiza. Lopez ha attaccato in modo molto pesante Wanda Nara, e indirettamente anche Icardi, per il loro comportamento irresponsabile. “Sono indignato, questa donna è incosciente per quello che fa. Ho due figli positivi perché lei non capisce. Le ho detto che non doveva andare a Ibiza.

Tutti quelli che tornano da lì tornano contagiati. Ma lei è incoerente come madre. Se lei non lo capisce chi altri potrebbe capirlo?” ha spiegato Maxi Lopez, che per il momento non ha ricevuto una risposta dai diretti interessati, almeno in pubblico.