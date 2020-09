Da tormentone estivo a fenomeno da 70k su Instagram in cinque ore: Angela da Mondello del "Non ce n'è Coviddi" sbarca sui social

È conosciuta per la frase “Non ce n’è Coviddi“, ora Angela da Mondello spopola su Instagram e in poche ore raggiunge i 7omila follower. Una cifra record per una persona comune, che dai salotti talk di Barbara d’Urso è divenuta fenomeno e tormentone di un’estate italiana anomala

Come nasce la parola “Coviddi”

La storia risale alla fine di giugno scorso, quando una tv locale ha intervistato una signora in spiaggia. La giornalista siciliana ha fatto due domande alla signora perché non indossava la mascherina. Alle domande dell’inviata, l’intervistata ha ripetuto con tono di voce sostenuto: “Non ce n’è coviddi“. La stessa ha, poi, chiarito la sua posizione intervistata da Barbara D’Urso nel programma Live. Non è la D’Urso.

Nel programma, la conduttrice ha invitato la donna ad attenersi alle disposizioni sanitarie vigenti e prendere la situazione epidemiologica del Paese con un altro spirito, “in modo più responsabile“. Già dopo l’intervista, Angela è stata vittima di cyberbullismo, e la stessa ha denunciato in tv la pesante situazione venutasi a creare: “Ho risposto alle domande dei giornalisti su cosa facessi a Mondello, sulle mascherine. Ho detto che non ce n’è Covid ma non intendevo dire che il virus non esiste.

Ho una bambina da tutelare” aveva aggiunto.

Dal Coviddi, Angela da Mondello spopola su Instagram

“Mamma a tempo pieno” e “Amo la mia famiglia“. Così si definisce Angela Chianiello sul suo profilo Instagram angelachianello_real. In cinque ore, la donna siciliana è arrivata a 70mila follower.

Un traguardo da influencer, che Angela ha voluto ricordare ringraziando chi la supporta e apprezza per la sua simpatia. Sul suo profilo sono ancora poche le foto. Nella prima, appare con il compagno “Pino”, per poi lasciare spazio a selfie da sola al mare o con le amiche. Già presenti sul suo feed alcune storie in evidenza.

In alcune stories è ripresa con amici, sul lungomare o mentre trascorre il pomeriggio giocando. La contraddistingue il sorriso e non le manca l’ironia. Quando i suoi amici le fanno il verso “Buongiorno da Mondello” non risparmia una risata.