Adriana Volpe e suo marito Roberto Parli si sono lasciati? La conferma sembra giungere da un indizio via social.

Da mesi si vocifera una presunta crisi tra Adriana Volpe e suo marito, Roberto Parli. A quanto pare stavolta sarebbe stato lo stesso Parli a confermare le voci circa la rottura con la conduttrice rispondendo a dei commenti via social.

Adriana Volpe e il marito in crisi?

Dopo l’uscita di Adriana Volpe dal GF Vip (e il suo avvicinamento ad Andrea Denver nella casa più spiata d’Italia) per mesi si è parlata di una presunta crisi tra la conduttrice e suo marito, Roberto Parli. I due hanno sempre vissuto a distanza per motivi di lavoro pur avendo insieme una figlia, Gisele, che quest’anno si è trasferita con la madre a Milano (la conduttrice ha iniziato a condurre un nuovo show, Ogni Mattina, su TV8).





Lei e suo marito hanno sempre smentito le voci riguardanti una loro crisi, mentre stavolta un messaggio di Roberto Parli in risposta a un commento di un fan sembra confermarlo. “Perché non rendere ufficiale la rottura con Adriana?”, ha scritto l’utente, e ha aggiunto: “Sei un uomo pieno di valori, non cambiare mai.

Tutto il resto con il tempo andrà bene”. A sorpresa Roberto Parli questa volta non ha smentito il messaggio, ma anzi ha risposto all’utente con l’emoticon delle mani congiunte in segno di ringraziamento verso il fan. Si tratta della prova definitiva della fine del suo matrimonio con Adriana Volpe?

Per il momento Adriana Volpe non ha preso la parola in merito alla vicenda e sui social i fan sono in attesa di saperne di più. La conduttrice smentirà le voci in circolazione?