Cecilia Rodriguez e Ignazio sono tornati insieme? L’incontro

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di darsi un'altra possibilità? Lei lo ha raggiunto in Trentino.

Nelle settimane scorse – complice l’assenza di foto via social – si è parlato sempre più insistentemente di una rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio che, in Sardegna, avrebbe avuto forse problemi di gelosia con la fidanzata. A quanto pare i due si sarebbero chiariti.

Cecilia Rodriguez e Ignazio di nuovo insieme?

Dopo aver catturato l’attenzione di tutti al Festival di Venezia Cecilia Rodriguez ha raggiunto Ignazio Moser nella sua tenuta di famiglia in Trentino, e lei stessa ha annunciato via social l’accaduto: “Se sei in cerca di angeli o in fuga dai demoni, vai in montagna. Ma dopo Venezia penso che siamo alla ricerca di farfalle”, ha scritto la sorellina di Belen in chiaro riferimento a ciò che sarebbe accaduto tra lei e Ignazio.

I due, inseparabili da oltre 2 anni, hanno smesso improvvisamente di mostrarsi insieme dopo la loro vacanza in Sardegna e nei giorni scorsi la chef Caterina Bernal ha confessato pubblicamente di aver ricevuto delle avances da Ignazio (che le avrebbe anche detto di essere single).



Cecilia per il momento non aveva fornito spiegazioni in merito al suo rapporto con l’ex ciclista ma, a giudicare dalle foto sui social, aveva voluto interrompere la frequentazione. Lei e Belen erano partite insieme per una vacanza in barca da single, e nessuna delle due aveva rivelato altri particolari riguardanti il proprio privato. Ignazio è riuscito a farsi perdonare dalla sua Chechu? Com’è noto la sorellina di Belen è piuttosto gelosa, e se fosse venuta a sapere di un qualche presunto flirt di Ignazio in Sardegna è probabile che abbia messo fine alla liaison.