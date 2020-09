Chiara Ferragni si sta rilassando sul Lago Maggiore, ma è stata attaccata da un hater.

Chiara Ferragni, che ha festeggiato l’anniversario con Fedez, viene sempre e costantemente criticata, qualsiasi cosa decida di fare. In questi giorni ha soggiornato in un hotel sul Lago Maggiore, per trascorrere momenti rilassanti con la sorella Francesca e le sue amiche.

L’hotel in questone è Il Sole di Ranco ed è una location davvero bellissima, come si può notare dai post dell’influencer. La donna è stata duramente attaccata per questa sua nuova piccola vacanza.

Visualizza questo post su Instagram Breakfast goals ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 5 Set 2020 alle ore 2:19 PDT

Chiara Ferragni attaccata

Chiara Ferragni è l’influencer più famosa, cercata e seguita in assoluto.

Per questo viene spesso invitata in ristoranti oppure hotel, che desiderano ricevere la sua promozione social, visto che conta 20 milioni di follower. Un modo per fare pubblicità alla propria attività, regalandole un soggiorno o una cena. Questo, però, non va bene a moltissime persone, che sui social continuano a farle notare quelli che loro considerano degli errori.

Dopo aver postato uno scatto mentre faceva colazione con le sue amiche, nel bellissimo giardino dell’hotel, la Ferragni ha ricevuto dei commenti negativi. Pur essendo abituata a tutto ciò che scrivono gli utenti, non è per niente facile riuscire a sopportare sempre tutto. Ma Chiara, che in vacanza ha litigato con Fedez, è perfettamente preparata a qualsiasi tipo di situazione. “Come pensi di aiutare l’economia se continui ad andare nei posti gratis? Ma non pensi di essere ridicola? Tu e il tuo solito gruppo di noiose scroccone…

” ha scritto un hater. L’influencer, questa volta, ha deciso di non cedere alla provocazione, rimanendo in silenzio.