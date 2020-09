Michela Persico e Daniele Rugani hanno comunicato a mezzo social il nome scelto per il loro primogenito: l'annuncio speciale ai fan

Michela Persico ha deciso di rivelare il nome scelto per il primo figlio in una maniera davvero particolare. La giovane è infatti in attesa insieme al calciatore della Juventus Daniele Rugani e ha scoperto di essere incinta in pieno lockdown. Immortalandosi dunque col pancione in bella vista su Instagram, ha riportato la scritta “Tommaso” svelando così il nome del nascituro.

Ricordiamo come sia la giornalista sportiva sia il bomber bianconero siano risultati entrambi positivi al Covid nei mesi più cruciali della pandemia. Proprio in quel periodo Michela aveva del resto reso noto di essere in dolce attesa.

Visualizza questo post su Instagram TOMMASO 👶💙 Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 6 Set 2020 alle ore 3:00 PDT

All’epoca Michela Persino aveva confessato apertamente di aver molta paura, anche perché erano ancora poco chiari gli sviluppi della malattia sulle donne in gravidanza. Oggi si sa che, salvo casi particolari, per fortuna per le gestanti non vi è il rischio di mettere in pericolo la vita del loro piccolo nell’eventualità di essere contagiate. Ad ogni modo Daniele e Michela, dopo lo spavento iniziale, sono tornati a sorridere e sopratutto sono guariti.

Adesso non resta loro che aspettare l’arrivo del piccolo Tommaso, che dovrebbe vedere la luce davvero a brevissimo.