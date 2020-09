Elisabetta Canalis ha fatto il pieno di like mostrandosi in biancheria intima difronte a uno specchio.

Elisabetta Canalis torna a incantare i fan dei social mostrandosi con uno striminzito completo di biancheria intima. L’ex velina si è mostrata così davanti ad uno specchio e ha fatto il pieno di like.

Elisabetta Canalis in intimo: la foto

“Adoro i cappelli, e voi quale preferite?”, ha chiesto maliziosa Elisabetta Canalis ai suoi fan, mostrandosi in reggiseno e slip difronte a uno specchio indossando tre cappelli diversi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 5 Set 2020 alle ore 9:30 PDT





Tra i fan c’è ovviamente chi non ha mancato di farle notare che “i cappelli” non sarebbero stati propriamente il dettaglio più interessante della foto, mentre altri hanno fatto i complimenti all’ex velina per il suo fisico a dir poco perfetto. Elisabetta Canalis è tornata negli States dopo aver trascorso le vacanze nella sua amata in Sardegna col marito, Brian Perri, la figlia Skyler Eva e i suoi parenti d’origine.

Nessuna traccia ancora dell’ormai “ex amica” Maddalena Corvaglia, con cui ormai da circa un anno sembra che la Canalis abbia litigato. Le due avevano aperto insieme una palestra a Los Angeles, ma poi improvvisamente hanno deciso di chiudere inspiegabilmente i rapporti. In tanti si chiedono cosa sia successo tra le due ex veline e se un giorno torneranno ad essere amiche. Per il momento nessuna delle due ha voluto svelare apertamente i motivi che le avrebbero condotte a troncare i rapporti.