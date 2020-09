Flavio Briatore ha postato un video per tranquillizzare i fan sulle sue condizioni, ma nelle immagini sembra avere il fiatone.

Flavio Briatore ha postato un video sui social per tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute dopo che nei giorni scorsi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Molti hanno notato che nella clip video Briatore sembrerebbe avere il fiato corto.

Flavio Briatore: il video col fiatone

Nonostante abbia voluto tranquillizzare i fan sui social Briatore ha finito con il sollevare una caterva di domande. Nel suo video via social l’imprenditore sostiene di stare bene, ma molti utenti non hanno invece potuto fare a meno di notare che Briatore sembri avere il fiato corto.

“Ciao amici, non sono sparito. Eccomi qua. Sto bene e vi ringrazio per i tanti messaggi di affetto che ho avuto in questi giorni”, ha esordito nella clip.

“Io continuo il mio isolamento, speriamo che finisca il prima possibile, ho voglia di ricominciare. Nel frattempo stiamo monitorando tutto quello che succede. Il tempo passa abbastanza velocemente”, ha aggiunto.

Molti hanno commentato la clip di Briatore chiedendo informazioni del barman del Billionaire, che stando alle prime indiscrezioni circolate sarebbe stato intubato in terapia intensiva a causa delle sue condizioni gravi. Come lui oltre 50 dipendenti del Billionaire sono risultati positivi al Coronavirus, motivo per cui sui social si è scatenata una vera e propria campagna d’odio contro l’imprenditore (che, secondo molti utenti, avrebbe sottovalutato le misure restrittive imposte per l’emergenza).