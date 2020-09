Francesco Totti a caccia di un topo: il video virale di Ilary Blasi

Francesco Totti a caccia di un topo in casa. Ilary Blasi registra tutto.

Francesco Totti si è dedicato alla caccia di un topo che è entrato in casa. Il video registrato da Ilary Blasi è diventato virale. Non è solo un bravissimo calciatore, ma è anche sempre pronto a difendere la famiglia dagli attacchi esterni. Questa volta si è trattato di un topolino, che è entrato in casa, facendo spaventare tutti.

Tutti tranne il gatto di famiglia, che è sembrato molto interessato al nuovo arrivo.

Francesco Totti: caccia al topo

Il topolino è entrato in casa passando dal giardino, senza neppure curarsi della presenza del gatto, Donna Paola, che probabilmente ha contribuito a portarlo all’interno dell’abitazione.

Francesco Totti ha cercato di prendere in mano la situazione. Con una scopa ha iniziato a girare per tutta la casa, cercando disperatamente di far uscire il piccolo roditore. Anche i figli sono intervenuti in questa caccia al topo così divertente, che Ilary Blasi ha subito filmato e postato su Instagram.

Il video che ha condiviso al conduttrice sul suo profilo Instagram in pochissimo tempo ha fatto il giro del web, diventando virale. Le immagini di Totti, armato di scopa, che vaga per la casa in cerca del topolino hanno divertito tutti. Il video mostra il calciatore mentre dà ordini ai figli, Cristian e Chanel, impegnati insieme a lui in questa caccia al topo. Totti se la prende perfino con la tenda di casa, che non gli permette di vedere il topo.

Tutto è bene quel che finisce bene, perché alla fine il piccolo roditore è riuscito ad uscire dalla porta finestra e a scappare.