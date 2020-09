Francesco Vecchi ha confermato a Mattino 5 di essersi sposato durante l'estate: il dolce annuncio del giornalista milanese

Francesco Vecchi è ritornato a condurre Mattino 5 con una grande novità. Come preannunciato dalla stessa Federica Panicucci, il giornalista di casa Mediaset ha infatti approfittato dello stop estivo per convolare a nozze! Il 38enne milanese ha confermato la grande notizia mostrando la fede al dito.

Poi, dopo aver ringraziato per gli auguri, ha preferito tuttavia non aggiungere altri particolari privati.

Francesco Vecchi convolato a nozze

Sappiamo bene, del resto, quanto Francesco Vecchi sia molto riservato in merito alla sua vita privata. Non ha mai fatto mistero della presenza di una persona speciale nella sua vita, ma non ne ha mai parlato più di tanto. Di sicuro la moglie del professionista lombardo non fa parte del mondo dello spettacolo.

Inoltre la loro storia d’amore va avanti da diversi anni. Nel mentre, durante l’estete, Francesco ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto con la sua signora. Subito lo scatto ha fatto incetta di like e apprezzamenti, lasciando suppose che forse si è trattata di una foto scattata in luna di miele.

Visualizza questo post su Instagram Da sud a nord: il privilegio di essere in Italia. Un post condiviso da Francesco Vecchi (@francescovecchi_official) in data: 14 Ago 2020 alle ore 9:33 PDT

Laureatosi alla Bocconi in economia, Vecchi ha passato alcuni periodi di studio in Germania e negli Stati Uniti d’America. Per l’Università milanese ha lavorato anche come ricercatore e assistente di Guido Tabellini. Oltre al giornalismo, Francesco è autore di saggi, romanzi, opere teatrali e libri per bambini. È infine un consulente aziendale.