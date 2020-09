Gaia Gozzi è stata involontariamente protagonista di un incidente bollente durante una sua esibizione sul palco.

La vincitrice dell’ultima edizione di Amici, Gaia Gozzi, è stata vittima di un incidente bollente sul palco di Heroes, il futuro inizia adesso il primo evento musicale italiano in diretta streaming a pagamento dall’Arena di Verona.

Gaia Gozzi: il top troppo corto

Gaia Gozzi ha rischiato di restare con il seno al vento nel bel mezzo della sua esibizione a Heroes, il futuro inizia adesso, il live streaming trasmesso dall’Arena di Verona. La giovanissima cantante indossava un top nero decisamente troppo corto e che – complici i suoi passi a ritmo di danza – ha finito col sollevarsi sempre di più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaia Gozzi (@needs_gaia) in data: 7 Set 2020 alle ore 2:42 PDT







Ovviamente la scena è stata ripresa dalle telecamere e oltre ad essere andata in diretta tv è stata ricondivisa via social. La giovane cantante non ha commentato l’episodio, che del resto in passato è capitato a molte altre sue celebri colleghe (tra le tante anche Elettra Lamborghini alla 70esima edizione del Festival di Sanremo).

In passato la cantante ha ammesso pubblicamente di aver sofferto per alcuni difetti del suo fisico, mentre oggi è una delle cantanti più amate dal pubblico televisivo di Amici (e non solo) sia per talento sia per bellezza. La stessa Gaia Gozzi ha ammesso di aver sofferto per la forma del suo naso e di aver imparato ad accettare se stessa – pregi e difetti compresi – solo in tempi piuttosto recenti.