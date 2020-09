Kate Middleton sta vivendo un piccolo trauma per la separazione forzata dai figli George e Charlotte: cosa succede alla duchessa inglese?

Kate Middleton non ha mai fatto mistero del suo desiderio di passare quanto più tempo possibile con i suoi amati figli. Tuttavia pare che ora la duchessa di Cambridge stia vivendo un piccolo trauma, visto che dopo i lunghi mesi di lockdown George e Charlotte ritorneranno a Londra per riprendere la scuola.

Kate Middleton, piccolo trauma

Passato il tempo della quarantena tutti insieme ad Anmer Hall, nella casa di campagna dei Cambridge, il 7 settembre in Inghilterra suonerà la prima campanella. Così anche i principini faranno il loro ritorno in classe. Per la consorte del principe William è pertanto finito il tempo della mamma a tempo pieno. I suoi due figli più grandi torneranno infatti a scuola, mentre lei sarà impegnata con le sue occupazioni da aspirante regina.

Nel mentre, pare che la popolare sorella Pippa Middleton abbia compiuto 37 anni pochissime ore fa. Tuttavia la famiglia reale inglese, compresa la stessa Kate, avrebbero preferito evitare di farle pubblicamente gli auguri di compleanno.