Laura Chiatti è andata su tutte le furie per le critiche degli haters sul suo fisico.

Laura Chiatti ha replicato contro i molti utenti che, via social, l’hanno criticata per il suo fisico – a loro dire – troppo magro e asciutto. L’attrice non ha affatto gradito i commenti.

Laura Chiatti, critiche per il peso

Sui social Laura Chiatti ha postato uno scatto in cui è ritratta insieme a suo figlio Enea all’interno della sua cabina armadio.

Lo scatto dell’attrice è stato criticato dai fan che l’hanno accusata di rappresentare “un cattivo esempio” per via del suo fisico magro e asciutto.

Laura Chiatti ha presto replicato ai commenti, mettendo una volta per tutte a tacere le malelingue: “Avete veramente rotto il ca**o – ha scritto l’attrice – Basta! Sono una donna normalissima che ha un peso perfetto per la propria altezza!!! Ho appena mangiato pane e salame e bastaaaaaa”, ha scritto la stupenda attrice, rispondendo ai tanti che le hanno scritto che sarebbe stata meglio con qualche kg in più.





Visualizza questo post su Instagram Mi sento osservata 😂😂😂 @beatboxvintage_girls Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 3 Set 2020 alle ore 9:07 PDT





Oggi Laura Chiatti è più felice che mai: col marito Marco Bocci tutto procede liscio come l’olio e i due sono genitori di due splendidi bambini, i piccoli Enea e Pablo. L’attrice ha spesso condiviso con i fan dei social alcuni scatti osé realizzati da suo marito, Marco Bocci. Anche in quel caso non erano mancate al suo indirizzo le critiche dei detrattori.