Lite furiosa tra Pamela Barretta ed Enzo Capo. Dopo il salotto di Uomini e Donne, il ring diventa Instagram. Cosa si sono detti.

La lite fra Pamella Barretta ed Enzo Capo, l’ex coppia di Uomini e Donne continua nel mondo social. I due, al centro di uno dei più veementi litigi di Uomini e Donne Over, hanno continuato a battibeccare, spostando il loro ring sui social, in particolare su Instagram.

La lite tra Pamela Barretta ed Enzo Capo

Tutto è cominciato quando Pamela ha postato alcuni scambi di messaggi con una suo fan. In questi. la giovane accusava l’ex Enzo Capo di aver “preso in giro Pamela” e tutti quelli che seguono il programma condotto da Maria De Filippi. La replica di Enzo non si è lasciata attendere: “Ragazzi, devo dire che mi è tornato il sorriso. Finalmente sono di nuovo felice.

C’è gente che spara solo cattiveria e a me non interessa. Io sono di nuovo felice. È incredibile che queste persone non perdano occasione. Stanno sempre sui social e continuano a sparlare. Ma non sarai l’ultima a essere stata lasciata. Fattene una ragione, fatti una vita tua. Non ti ho voluto riprendere! Enjoy!” è stato il suo commento.

La replica di Pamela

Le parole non sono state accolte bene da Barretta, che ha replicato duramente al video postato sui social del suo ex: “Forse non hai capito: ho fatto quello che ho fatto questo solo per smascherarti, perché c’è gente che lavora seriamente.

Tu siccome non hai un lavoro serio, dovresti trovarlo. Perché a 50 anni, poveretto, sulle spalle dei genitori non è un granché. Vai a lavorare. La laurea finta appenditela sul water. Io ho fatto solo 13: io le persone false le smaschero, non perché mi brucia. Sei uno sfigato! A 50 anni fai i balletti e vorresti copiare Gianluca Vacchi, ma non c’hai manco un euro! Mi hai fatto passare come una che butta i soldi! Secondo te perché non ti ho dato un figlio? Perché avevo già sentito puzza di demenza senile.

Poveretta quella donna che è al tuo fianco“. Enzo Capo ha risposto alle accuse di Pamela, che di fatto gli ha dato del choosy, di forneriana memoria.





“Non si stancherà mai di parlare di me. Mi dispiace, ho dovuto lasciarti. Mi dispiace, non facevi per me.

A me piace la donna fine e poi soprattutto mi piace la donna femminile” ha detto l’uomo. Nella sua risposta, Pamela non ha mancato di osservare uno sfondo “omofobo” agli insulti del suo ex: “Sei ignorante e stai offendendo una categoria: quelli cui piacciono gli uomini e non le donne“. Finisce l’estate, ma dopo questo scambio di battute, c’è da aspettarsi un autunno di fuoco fra i due.