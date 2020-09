Rihanna avuto un brutto incidente in scooter: le foto del volto tumefatto della cantante hanno fatto il giro del web.

Sui social hanno iniziato a circolare alcune immagini che mostrano Rihanna col volto tumefatto di lividi. Il portavoce della cantante ha fatto sapere che Rihanna avrebbe avuto un brutto incidente in scooter nei giorni scorsi.

Rihanna: l’incidente e i lividi

Sono in tanti ad essersi preoccupati per Rihanna dopo che, nei giorni scorsi, sui social hanno iniziate a circolare immagini col volto tumefatto della cantante barbadiana. Il portavoce di Rihanna ha fatto sapere che fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi e che la cantante si sarebbe provocata lividi ed escoriazioni cadendo da uno scooter elettrico.

La cantante starebbe già meglio e i lividi starebbero via via sparendo. In passato i fan della cantante si sono preoccupati anche in un’altra occasione in cui Rihanna mostrò via social il suo volto tumefatto. All’epoca la cantante era fidanzata con Chris Brown, che ammise la sua colpevolezza e fu incriminato per aggressione e violenza domestica.

In seguito è stato lo stesso Brown a chiedere pubblicamente scusa alla cantante e a dirsi sconvolto per quanto da lui commesso.





“Ricordo che lei ha provato a darmi un calcio ma io le ho dato un pugno, colpendole le labbra. Quando l’ho visto, ero scioccato, mi dicevo ‘C**zo, perché diavolo l’ho colpita?’, ha dichiarato il cantante.

Nel 2019 Rihanna si è legata al miliardario di origine saudita Hassan Jameel, ma come sempre la cantante ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e sulla storia d’amore.