Romeo Beckham uguale a mamma Victoria: “Sembrate gemelli”

Romeo Beckham è identico a mamma Victoria.

Romeo Beckham sta crescendo ed è sempre più uguale alla sua mamma Victoria. La famiglia Beckham è una delle più seguite del mondo e ogni notizia che li riguarda ottiene un successo incredibile. David, Victoria e i figli sono accomunati da un dettaglio particolare: la grande bellezza.

Recentemente si è parlato molto di Brooklyn e del suo fidanzamento ufficiale con Nicole Peltz, che vuole seguire le orme dell’ex Posh Spice. Ora, però, tutti stanno parlando di Romeo.

Visualizza questo post su Instagram So much love from her big brothers x Kisses @romeobeckham 📷@mimimoocher Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham) in data: 2 Set 2020 alle ore 1:12 PDT

Romeo Beckham uguale a Victoria

Romeo Beckham è il secondogenito di Victoria e Davide e da poco tempo ha compiuto 18 anni.

Fin da quando aveva 10 anni ha iniziato a lavorare nel mondo della moda e crescendo è diventato sempre più bello. Victoria Beckham ha condiviso uno scatto in cui Romeo abbraccia la sua sorellina e i fan sono letteralmente impazziti. Tutti si sono innamorati del suo sguardo profondo e affascinante e della sua bellezza, ma un dettaglio in particolare è stato notato dagli utenti.

I follower hanno iniziato a commentare lo scatto sottolineando la somiglianza straordinaria tra Romeo e mamma Victoria. “Sono gemelli” ha scritto un utente. Effettivamente i due sono davvero molto simili, soprattutto se si guarda qualche foto della stilista di qualche anno fa. Per il momento il ragazzo sembra voler seguire in tutto e per tutto le orme della madre e la somiglianza sicuramente aiuta. La loro bellezza è evidente a tutti e questo dettaglio non poteva sfuggire agli occhi attenti dei fan.