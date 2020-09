Selvaggia Lucarelli contro Salvini: “Arriva su un barcone”

Selvaggia Lucarelli contro Matteo Salvini dopo il suo arrivo a Venezia.

Selvaggia Lucarelli si è scagliata ancora una volta contro Matteo Salvini, con un post Facebook che ha ottenuto un grandissimo successo. Il leader della Lega si è presentato alla mostra del cinema di Venezia insieme alla sua fidanzata Francesca Verdini e il suo arrivo è stato commentato dalla giornalista, che si è schierata contro gli influencer, con un tocco di ironia.

Selvaggia Lucarelli contro Salvini

“Non è veneto, non ha a che fare col cinema quindi va a bivaccare dove gli altri lavorano, arriva su un barcone. Io l’avrei rimandato indietro, invitandolo ad andare a Malta” ha scritto Selvaggia Lucarelli nel suo post, accompagnato da una foto che ritrae Salvini e la Verdini mentre arrivavano alla mostra del cinema.

Un modo pungente di fare ironia sul leader della Lega e su alcuni dei pensieri che ha sempre esposto in questi anni. Ma la Lucarelli, che se l’è presa anche con Sgarbi, non è l’unica che ha attaccato Salvini.

Anche l’attore Pierfrancesco Favino è stato molto duro nei confronti di Matteo Salvini. “Non l’abbiamo invitato. Se devo ragionare in termini di manipolazione, non credo che questo sia un film che dia questa possibilità, non è manipolabile” ha spiegato l’attore. Il leader della Lega si è goduto la proiezione del film di Claudio Noce, spiegando di essersi presentato perché voleva trascorrere qualche ora di relax guardando un bel film e per fare contenta Francesca, che ha sempre le idee più intelligenti.

Salvini voleva soprattutto divertirsi e trascorrere una bella serata in dolce compagnia. Per il momento non è arrivata nessuna risposta a Selvaggia Lucarelli.