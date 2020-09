Alessandra Mussolini ha commentato l'inedita accoppiata con Maykel Fonts a "Ballando con le Stelle": le parole dell'ex europarlamentare

Alessandra Mussolini ha ammesso di provare un po’ di imbarazzo nell’accoppiata col maestro di ballo cubano Maykel Fonts. Ci riferiamo ovviamente alla nuova esperienza televisiva dell’ex europarlamentare, che prenderà parte alla rinnovata edizione di Ballando con le Stelle su Rai Uno, in partenza il prossimo 19 settembre 2020.

L’inedito duetto tra la politica e l’aitante ballerino sta già dunque facendo chiacchierare molti, soprattutto i cosiddetti “antifascisti” che gridano alla “vergogna” per l’evidente provocazione. Lei, nipote del Duce, è infatti in coppia con un ragazzo di colore.

Alessandra Mussolini, coppia provocatoria?

Se tali voci lasciano il tempo che trovano, aiutano in ogni caso a tenere alta l’attenzione sullo show di Milly Carlucci, già diverse volte slittato a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus.

Del resto è proprio Maykel il primo a scherzarci simpaticamente sopra. In un video pubblicato dalla stessa Mussolini sui social, si vedono i due mentre si confrontano in diretta sulle prove. Alla domanda del cubano: “Com’è stata l’esperienza di ballare con un nero?”, la nipote di Sophia Loren ha tagliato corto: “Meraviglioso!”. In conclusione un bacio ha suggellato la loro intesa, che non vediamo l’ora di assaporare in prima serata su Rai Uno.