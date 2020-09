La modella Armine Harutyunyan ha detto la sua in merito alle tante accuse ricevute sui social: le parole della giovane armena

Da circa un mese spopola sui social un dibattito che vede come protagonista Armine Harutyunyan, modella 23enne di origini armene scelta da Gucci per le sue nuove campagne pubblicitarie. Le foto della giovane sono diventate virali in Italia, dove sono però state pesantemente criticate dopo che la ragazza è stata inserita nella lista delle cento donne più sexy del 2019.

Armine Harutyunyan risponde alle critiche

Molti hanno dunque esposto le loro perplessità sull’effettiva bellezza della modella, andando anche giù pesante con le offese. Per tale motivo, La Repubblica ha deciso di intervistare Armine chiedendole come abbia reagito alla tormenta d’odio ricevuta dai nostri connazionali. La ragazza, come molta pacatezza, ha dunque dichiarato che secondo lei le persone sono solo spaventate dal diverso. Inoltre ha aggiunto che non è la prima volta che viene presa in giro: era già successo un anno fa in Turchia.





Nel mentre, anche in tv e online sono state molte le persone schieratesi dalla parte della ragazza. Una su tutte Luciana Littizzetto, che ha voluto commentare così la questione con un post su Instagram: