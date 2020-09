Eliana Michelazzo si è sfogata con i fan dei social ammettendo di non esser stata attenta ad evitare di contagiarsi.

Eliana Michelazzo, risultata positiva al Coronavirus e attualmente in isolamento domiciliare, ha confessato di aver usato troppa “leggerezza” durante le vacanze estive e di esserne pentita.

Eliana Michelazzo: lo sfogo sul Coronavirus

Eliana Michelazzo è risultata positiva al Coronavirus e a causa della malattia è anche finita in ospedale per problemi respiratori.

Attualmente l’ex manager di Pamela Prati starebbe meglio, ma continuerebbe a trovarsi in casa da sola in attesa di guarire dalla malattia. Via social Eliana si è sfogata con i fan sulle difficoltà di questo periodo e ha affermato che, se avesse potuto tornare indietro nel tempo, sarebbe stata più attenta a non infettarsi:

“Sono giorni che penso e ripenso a come sono stata superficiale riguardo il contagio di questo virus..non pensavo potesse colpirmi, pensavo di essere invincibile.

Siamo portati a pensare che le cose negative a noi non possano mai capitare, invece no… In questo momento l’ansia ha preso il sopravvento, sapere di aver contratto una malattia di cui ancora oggi non si sa l’evoluzione mi spaventa”, ha scritto nel suo lungo sfogo via social la Michelazzo, che aveva trascorso le vacanze in Sardegna (recandosi tra le altre cose al Billionaire di Briatore).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙀𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖 𝙈𝙞𝙘𝙝𝙚𝙡𝙖𝙯𝙯𝙤 (@elianamichelazzo) in data: 2 Set 2020 alle ore 1:25 PDT







In tanti si sono stretti attorno ad Eliana Michelazzo con messaggi di solidarietà e affetto, facendole i loro auguri di pronta guarigione.