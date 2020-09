Enzo Miccio: “Il matrimonio di Elettra Lamborhini? Sorprendente”

Enzo Miccio ha svelato alcuni dettagli e retroscena sulle nozze più attese dell'anno: quelle di Elettra Lamborghini.

Enzo Miccio ha aiutato Elettra Lamborghini nel mettere a punto i preparativi per il suo attesissimo matrimonio con Dj Afrojack. A sorpresa il wedding planner delle star ha svelato alcuni retroscena.

Enzo Miccio: il matrimonio di Elettra

Il famoso wedding planner Enzo Miccio si è lasciato andare ad alcune confidenze riguardanti uno dei matrimoni più attesi dell’anno, ovvero quello di Elettra Lamborghini.

I due avrebbero iniziato a organizzare l’evento fin dal lock down per l’emergenza Coronavirus, e sembra che alla fine l’ereditiera abbia deciso di rimandare l’evento ancora per un po’ di tempo a causa della pandemia in corso. Alla fine, ha assicurato Enzo Miccio, tutti gli ospiti verranno sottoposti al tampone qualche giorno prima dell’evento e al sierologico lo stesso giorno delle nozze:

“Elettra vuole dare un segnale di ottimismo: i matrimoni si possono fare, si può andare avanti, anche se sono necessarie tutte le precauzioni del caso.

Ormai la mascherina è diventata la nostra coperta di Linus, fa parte della nostra quotidianità. Tutti speriamo di potercene sbarazzare al più presto, ma al momento ci stiamo abituando per la sopravvivenza”, ha dichiarato il wedding planner.





Enzo Miccio ha anche assicurato che il matrimonio dell’ereditiera non sarà come tutti potrebbero aspettarsi, e che per questo anzi sarà “sorprendente”: “Sarà estremamente sobrio e raffinato.

Non sto parlando di minimale, però non faremo un matrimonio legato all’Elettra artista. Anche se può sembrare strano, lei non ama le cose eccessive. Fidatevi di me”, ha affermato il wedding planner.