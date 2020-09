Emma Marrone si è unita al coro d'indignazione per l'omicidio di Willy: il messaggio del cantante.

Emma Marrone ha scritto un lungo post via social sulla vicenda che ha tragicamente coinvolto Willy Monteiro Duarte, ragazzo capoverdiano di 21 anni brutalmente ucciso da 4 coetanei mentre cercava di difendere un suo amico da una rissa.

Willy: il post di Emma Marrone

Emma Marrone si è unita al coro di celebrità e personaggi famosi che in queste ore hanno dedicato pensieri e messaggi di cordoglio a Willy Monteiro Duarte, un ragazzo di 21 anni brutalmente ucciso da un gruppo di coetanei da cui aveva deciso di difendere un suo amico.



“La violenza cresce e si insidia piano piano. Prima con le parole alle quali ormai solo in pochissimi danno il giusto peso. Eh si le parole sono importanti,da esse provengono i gesti e poi gli esempi fino ad arrivare alle tragedie”, ha scritto Emma Marrone via social, postando una foto del ragazzo.

Per l’omicidio di Willy sono state arrestate 4 persone e sono in corso indagini per capire se il movente razziale possa esser stata una componente della vicenda. I genitori non si danno pace per la scomparsa del ragazzo, e a quanto pare in queste ore un’indiscrezione scioccante ha preso sempre più piede in rete.

I parenti dei quattro aggressori, in questura, avrebbero detto: “In fondo che hanno fatto di male? Era solo un extracomunitario”. La frase sarebbe stata attribuita ai parenti dei 4 ragazzi da alcuni amici della vittima, ma per il momento sulla vicenda non esistono conferme.