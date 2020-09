Raimondo Todaro, la verità sul rapporto con Elisa Isoardi

Raimondo Todato ha preso la parola in merito alla sua presunta liaison con Elisa Isoardi.

Raimondo Todaro ha detto per la prima volta la sua in merito al presunto flirt con la conduttrice Elisa Isoardi, con cui è stato sorpreso mano nella mano per le vie di Roma.

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi insieme?

Da settimane un gossip su Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi si è fatto sempre più insistente.

I due sarebbero stati sorpresi mano nella mano, e il fatto ha alimentato le voci riguardanti una loro presunta liaison, sbocciata nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle (al via dal 19 settembre). La voce è stata smentita dallo stesso ballerino, che ha affermato: “Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione”, ha dichiarato. Tra lui ed Elisa Isoardi – ha confermato Todaro – ci sarebbe comunque un buon feeling, dovuto principalmente al fatto che i due abbiano stretto una proficua collaborazione nel dietro le quinte dello show condotto da Milly Carlucci.





Elisa Isoardi è tornata single dopo la fine della sua storia con Matteo Salvini e con Alessandro Di Paolo, e lo stesso vale per Raimondo Todaro (il cui matrimonio con Francesca Tocca – madre di sua figlia Jasmine – è naufragato). In tanti dunque speravano di vedere i due insieme come una coppia, ma a quanto pare al momento la questione sarebbe da escludersi.

Intanto ferve l’attesa per la prima puntata di Ballando con le Stelle che dovrebbe andare in onda dal 19 settembre. Due dei nuovi concorrenti dello show (Scardina e Samuel Peron) le scorse settimane sono risultati positivi a Covid-19.