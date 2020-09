Sabrina Ferilli si è espressa contro Matteo Salvini definendolo un "politico da bar": la replica del leader della Lega non è tardata ad arrivare

Una dura bagarre è quella scoppiata fra Sabrina Ferilli e Matteo Salvini. A iniziare la disputa è stata per la precisione l’attrice romana, che ha attaccato il leader della Lega puntando il dito contro chi governa, ma difendendo tuttavia la sindaca Virginia Raggi.

Riferendosi nella fattispecie alle strade malmesse della capitale, l’artista 56enne ha dunque lanciato la sua frecciatina al leader del Carroccio. “La destra italiana è peggiorata con Salvini. […] Oggi, per rimanere in carica, va dietro al voto e questo crea un cortocircuito enorme. […] Non rappresenta nessuno, non è preparato, si propone in base a quello che le persone dicono al bar […]”.

Sabrina-Salvini: la replica

Puntuale e sottile è poi arrivata la replica dell’ex deputato parlamentare, che si è domandato come Sabrina Ferilli possa giudicare i problemi della città se in realtà non è mai stata in un campo Rom.

Oppure se non prende mezzi pubblici o se non abita in uno dei quartiere fatiscenti della Città Eterna.

SABRINA FERILLI, #SALVINI: «NON VIVE TRA LE BUCHE E NELLA SPORCIZIA»https://t.co/SHpyOz4yiA — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) September 7, 2020

In effetti l’attrice, molto amica di Maria De Filippi, vive nel quartiere super centrale di Prati, a due passi dal Vaticano.

Qui, a onor del vero, la situazione è certamente migliore rispetto ad altre zone periferiche della città. Giungeranno ora eventuali nuove risposte da parte dell’interessata?