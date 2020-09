Vittorio Sgarbi è tornato a scagliarsi contro Alessandro Gassmann, che lo aveva criticato per la normativa a Sutri.

Vittorio Sgarbi è tornato a scagliarsi contro Alessandro Gassmann, che nelle scorse settimane aveva apertamente insultato la sua normativa di divieto per le mascherine ad uso esterno a Sutri.

Sgarbi contro Gassmann: le parole

Tra loro anche Alessandro Gassmann, che via social aveva dato del “tipetto nervosetto” al critico d’arte e che con sarcasmo aveva chiesto: “A quale distanza devi stare per mandarlo affan***o?”. Sgarbi aveva presto replicato ed è tornato a scagliarsi contro l’attore dopo il discorso da lui tenuto al Festival di Venezia. Alla Mostra del Cinema Alessandro Gassmann si era scagliato contro gli odiatori della rete, e aveva detto: “Gli haters sono presenti nella società e non vanno sottovalutati, perché chi insulta o minaccia le persone dietro un pc o un telefono scatena reazioni che in questo paese possono essere molto pericolose”.







Il messaggio è stato ripreso da Sgarbi che ha affermato che Gassmann sarebbe un ipocrita visto che lui stesso, pochi giorni prima, avrebbe “invitato” gli haters a scagliarsi contro di lui: