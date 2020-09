Enzo Capo ha lanciato una forte accusa nei confronti della sua ex Pamela Barretta: la vicenda accaduta a Uomini e Donne

Sui social si è scatenata una vera e propria bagarre tra Enzo Capo e la sua ex Pamela Barretta, conosciuta in quel di Uomini e Donne. L’uomo ha addirittura parlato di una presunta aggressione verificatasi proprio all’interno del dating show mariano, precisamente nella puntata del 17 maggio scorso, quanto i due ebbero un diverbio parecchio acceso.

Enzo e Pamela: la grave accusa

La situazione sarebbe degenerata al punto da rendere necessaria una censura da parte della produzione dello show di Maria De Filippi. Le accuse sono state molto gravi, tanto che due si sono rivolti alle vie legali per risolvere la faccenda. Nel mentre, qualche ora fa, sul profilo Instagram di Enzo sono apparse delle Stories dove il napoletano parlava appunto di una presunta aggressione subita da Pamela negli studi di Uomini e Donne.





Il cavaliere ha affermato di essersi stancato delle bugie raccontate dalla sua ex, pertanto ora è arrivato per lui il momento di fare chiarezza. Ecco che dunque ha deciso di raccontare sui social come nel corso della registrazione i due abbiano discusso fin quasi a giungere alle mani.

Secondo la versione dell’uomo, a un certo punto Pamela gli si sarebbe avvicinata e gli avrebbe messo le mani al collo. Dal canto suo la Barretta, ovviamente, non ha confermato tale versione dei fatti, continuando a definire il suo ex un bugiardo senza pudore. La questione è pertanto ancora del tutto aperta: non resta che attendere nuovi sviluppi per capire come andrà a finire.