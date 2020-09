Alla 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, Vanessa Incontrada è apparsa sul red carpet con un abito rosso che ha incantato tutti.

Vanessa Incontrada ha partecipato alla 77esima edizione del Festival del cinema di Venezia, indossando sul red carpet un look a dir poco “esplosivo”. Si è fatta notare indossando un vestito dal colore rosso acceso che riesce ad esaltare con grazia le sue morbide forme.

Non è mancato inoltre il suo accessorio più bello: il sorriso.

La presentatrice spagnola ha partecipato alla prima del film “The World to come”, il drammatico film diretto dalla regista norvegese Mona Fastvold e interpretato da Casey Affleck, Christopher Abbott, Vanessa Kirby e Katherine Waterson. L’ultima volta che Vanessa Incontrada era stata vista dal grande pubblico era stato in occasione del Seat Music Awards dove aveva indossato un bellissimo abito nero che le arrivava poco sotto le ginocchia.





Venezia77, l’abito rosso di Vanessa Incontrada

L’abito rosso indossato sul red carpet da Vanessa Incontrada in occasione di Venezia77 è firmato da nientemeno che dagli stilisti Dolce&Gabbana. L’abito da sera è composto nella parte superiore da un corpetto monospalla. Da un lato la spallina scende leggermente verso il braccio e dall’altro con lo scollo detto “a barca” che le esalta delicatamente il décolleté.

La gonna che scende giù a sirena, evidenzia le sue morbidi forme senza fasciarle eccessivamente. La parte finale del vestito si apre infine leggermente componendo un piccolo strascico.

Per impreziosire il look, Vanessa Incontrada ha abbinato al vestito delle scarpe décolleté con tacco e plateau. Ha inoltre indossato un bellissimo collier con gli orecchini di platino e i diamanti firmati Tiffany&Co e appartenenti alla collezione Tiffany Victoria. L’elemento forse che esalta più il look sono i capelli lasciati in questa occasione sciolti, che ricadono morbidi sulle spalle.

Infine è stato scelto un make-up dai toni “nude” che esalta perfettamente il sorriso e gli occhi scintillanti della conduttrice.

Insomma un look che non ha sfigurato di fronte alle altre scintillanti stelle che hanno calcato il red carpet del Festival del Cinema di Venezia come ad esempio Cate Blanchett che si è presentata con un abito da sera dal colore nero brillante e i bordi bianchi. Degno di nota anche il look inedito di Elodie che ha camminato sul red carpet in coppia con Marracash.