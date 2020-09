Barbara D’Urso: un episodio spiacevole dopo il ritorno a Pomeriggio 5

Barbara D'Urso è ritornata al timone di Pomeriggio 5, ma dopo la prima puntata ha subito alcuni attacchi. Cosa è successo?

È ritornata con grande acclamazione del piccolo schermo Barbara D’Urso nel salotto di Pomeriggio 5. Un ritorno in grande stile, dopo un’estate di relax e polemiche fra le reti. Ma se molti fan sono impazziti dal suo ritorno, uno spiacevole episodio è accaduto subito dopo la messa in onda del programma.

Pomeriggio 5: Barbara D’Urso attaccata

Ancora una volta la storica conduttrice Mediaset è stata al centro di attacchi al vetriolo. In questo caso, poco c’entrano le débacle da talk. Tutto è accaduto sui social. Sotto una foto postata sul suo profilo Instagram, D’Urso ha ricevuto aspre critiche.

Al centro degli attacchi il fantomatico flop della prima puntata, come mostrerebbero alcuni commenti sotto la caption. Finora, il programma della conduttrice si è rivelato una delle punte di diamante della programmazione Mediaset in tema di ascolti. Un attacco così esplicito non è ritenuto credibile dai fan di Carmelita, che invece la supportano ovunque e sempre con grande entusiasmo.

D’Urso al timone della conduzione Mediaset

Barbara D’Urso non si perde d’animo.

Anche quest’anno ricomincerà la stagione con grande energia. Accanto allo storico format Pomeriggio Cinque, la conduttrice sarà al timone di Domenica Live e Live-Non è la D’Urso. Certamente, l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 imporrà alcune limitazioni. Per ora, non è ammesso il pubblico in studio, come impongono le norme di distanziamento sociale varate dal Governo.

Eppure, non si fatica a credere che Barbara D’Urso saprà tenere, anche quest’anno, il timone ben saldo nella programmazione pomeridiana di Mediaset. Sebbene c’è chi affermi il contrario: anche sui social.