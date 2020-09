L'ultimo scatto di Elisabetta Canalis la vede con indosso una maglia trasparente che lascia intravedere praticamente tutto

Non c’è bisogno di rimarcare la popolarità di Elisabetta Canalis, che dopo il successo come velina di Striscia la Notizia è stata capace di farsi conoscere anche al di là dell’oceano. Di una bellezza “sincera” e tipicamente mediterranea, dal Festival di Sanremo insieme a Belen Rodriguez ha dunque conquistato man mano una fama immensa, con una carriera sempre più florida.

Elisabetta Canalis: lo scatto senza intimo

Dopo diverse relazioni con Vip nostrani, oggi la showgirl sarda è felicemente sposata con il chirurgo italoamericano Brian Perri. Insieme a lui ha avuto l’amata figlia Skyler Eva, nata nel 2015. Con i suoi meravigliosi calendari, Eli è entrata nel cuore di un vastissimo pubblico, soprattutto maschile. E ancora adesso continua a conquistare i suoi follower con spettacolari scatti sul suo profilo social ufficiale.

Visualizza questo post su Instagram The last picture is my favorite L’ultima foto è la mia preferita Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 8 Set 2020 alle ore 8:39 PDT

Proprio uno dei suoi ultimi post su Instagram ha suscitato un grande fervore, dove Elisabetta Canalis è apparsa con indosso una maglia trasparente. Se la mise a prima vista può sembrare molto classica, i fan più attenti hanno comunque notato che la donna non indossava l’intimo, lasciando pressoché intravedere le sue grazie. Lo scatto ha conquistato migliaia di like in pochissimo tempo, così come innumerevoli sono stati i messaggi di apprezzamento degli ammiratori della bellissima attrice naturalizzata Usa.