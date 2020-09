Alfonso Signorini non ha nascosto la sua preoccupazione per il GF Vip, che si svolgerà di nuovo in piena emergenza Coronavirus.

Alfonso Signorini è al timone per la seconda volta del Grande Fratello Vip e non ha nascosto la sua preoccupazione per l’emergenza Coronavirus. Il conduttore ha svelato quali misure lui e la produzione hanno adottato per evitare eventuali contagi all’interno della casa e dello studio del programma.

Gf Vip: la confessione di Alfonso Signorini

Così come molti altri programmi tv anche il Grande Fratello Vip si è dovuto “adattare” all’emergenza in corso, adottando speciali misure di sicurezza per far sì che né il pubblico né i partecipanti corrano rischi. Il conduttore Alfonso Signorini ha confessato che nello studio del GF verranno ammesse “solo” 100 persone, tutte a debita distanza l’una dall’altra e, probabilmente, le stesse persone per più di una puntata.

Gli opinionisti (Antonella Elia e Pupo) verranno sottoposti al tampone prima di entrare negli studi, e anche i concorrenti verranno sottoposti ai vari test prima di entrare nella casa. I concorrenti con una parentela avranno spazi più ampi rispetto a coloro che non la abbiano.



Il Grande Fratello non è l’unico programma ad aver subito importanti modifiche a causa della pandemia. Ballando con le Stelle ad esempio è stato rinviato più volte e tutti i concorrenti sono stati sottoposti periodicamente a controlli onde evitare eventuali contagi (nonostante questo due di loro, Samuel Peron e Daniele Scardina, sono risultati positivi). Lo stesso vale per Uomini e Donne, Pomeriggio Cinque e molti altri programmi tv.