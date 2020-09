Il rapper Ghali ha deciso di commentare con un duro post la morte di Willy Monteiro Duarte, ricordando alcuni episodi simili vissuti da lui stesso

L’immane tragedia di Colleferro che ha visto morire Willy Monteiro Duarte, di soli 21 anni, dopo aver subito un pestaggio, sta scatenando immensa riprovazione anche sui social. Sull’omicidio pende peraltro l’aggravante razziale, al momento al vaglio degli inquirenti. In merito a questa vicenda ha voluto intervenire online anche il rapper Ghali, postando un lungo messaggio su Instagram.

Ghali ricorda il suo passato

Il cantante milanese, con genitori di origine tunisina, ha dunque esordito proclamando “giustizia per Willy Monteiro Duarte”. Poi ha spiegato che anche lui si è trovato in simili condizioni, riuscendo a scamparla per un pelo. Ecco dunque, nella sua interezza, il messaggio amaro e sofferto dell’artista: