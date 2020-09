Quando inizierà L'Isola dei Famosi 2021? Tutti i dettagli sulla data di inizio, possibili partecipanti e conduttore dello show.

L’emergenza Coronavirus ha decisamente stravolto la programmazione tv e per quanto riguarda la messa in onda dell’Isola dei famosi per il 2020 è saltata. Il programma dovrebbe prendere il via nel 2021, ma ci saranno importanti novità.

L’Isola dei Famosi 2021: i dettagli

Mediaset ha deciso di mandare in onda per due volte nello stesso anno il Grande Fratello Vip, mentre per motivi organizzativi la nuova stagione dell’Isola dei famosi è slittata al 2021, e per l’esattezza sembra che avrà inizio a gennaio. Alessia Marcuzzi non vestirà più i panni di conduttrice dello show (è impegnata con Temptation Island), ed è stata lei stessa a spiegare di aver voluto cambiare aria (forse anche a seguito delle polemiche sorte contro di lei per il canna-gate e lo scontro tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli).





“Dopo l’ultima edizione ho capito che, per me, era finito un ciclo e, quando Maria De Filippi mi ha chiamata per Temptation island, penso avesse intuito che sarebbe stata la mia dimensione ideale. Mi piace vedere le persone negli occhi e ascoltarle da vicino”, ha ammesso la conduttrice.

Per diverso tempo si è vociferato che, al suo posto, sarebbe subentrata la showgirl Ilary Blasi (da tempo lontana dal piccolo schermo). Tra i nomi dei papabili protagonisti dello show invece sono emersi quelli di Costanza Caracciolo, Arisa, Ascanio Pacelli, Katia Pedrotti, Alessia Macari, Can Yaman, Kikò Nalli, Alessandra Mussolinie e Natalia Bush. Ancora mistero su chi potrebbero essere gli opinionisti e gli inviati del programma.