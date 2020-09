Myriam Catania, ex moglie di Argentero: “Non siamo rimasti amici”

Myriam Catania ha confessato come starebbero oggi le cose tra lei e il suo ex marito, Luca Argentero.

Myriam Catania, attrice ed ex moglie di Luca Argentero, è uno dei nuovi volti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’attrice ha rivelato che a convincerla a prendere parte allo show sarebbe stato il suo famoso ex marito con cui però non avrebbe mantenuto alcun contatto.

Myriam Catania: i rapporti con Luca Argentero

Oggi Myriam Catania e Luca Argentero si sono costruiti entrambi una nuova vita: lui ha ritrovato la felicità con Cristina Marino, con cui ha avuto sua figlia Nina Speranza. Myriam Catania a sua volta ha ritrovato l’amore con un pubblicitario francese, dal quale ha avuto un figlio nel maggio 2017).



Quella tra l’attrice e Argentero fu una lunga e appassionata storia d’amore: i due si sono sposati nel 2009 dopo 5 anni di fidanzamento ma purtroppo l’unione è naufragata irreparabilmente nel 2016. A sorpresa Myriam Catania ha confessato che sarebbe stato l’ex marito a “convincerla” a prendere parte al reality show che ha segnato la sua ascesa verso il successo, nonostante oggi i due non si sentino praticamente mai.

“Dove l’amore è grande, è difficile rimanere amici”, ha dichiarato l’attrice, e ha aggiunto che tra lei e Argentero l’amore sarebbe naufragato perché lui “non voleva mai litigare”. Oggi i due non si sentirebbero frequentemente, ma ogni tanto si sarebbero scambiati consigli importanti (come appunto l’ipotesi per la Catania di prendere parte al reality show condotto da Signorini). A convincere l’attrice a prendere parte allo show sarebbe stata anche la squadra del nuovo GF Vip, ben diversa da quella di quando il suo ex marito prese parte allo show.