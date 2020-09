Il figlio di Briatore, Nathan Falco, si è recato al suo primo giorno di scuola con un look griffatissimo.

Nathan Falco, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, ha iniziato un nuovo anno scolastico. La madre e il padre gli hanno fatto i loro auguri sui social, ma gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare che il look indossato dal ragazzino (dalle scarpe allo zainetto) ha un costo a dir poco esagerato.

Nathan Falco torna a scuola: le foto

Una polo bianca, pantaloni blu, scarpe da ginnastica e zaino: quello scelto da Nathan Falco per il suo primo giorno di scuola sembra un look abbastanza classico, ma in realtà è tutto griffato. Le sue sneakers Adidas Yeezy Boost costano la bellezza di 755 euro mentre lo zaino Off-White (modello Arrow Easy) ha un costo di ben 465 euro. Insomma, oltre 1200 euro per i soli zaino e scarpe con cui il piccolo di casa Briatore si è diretto a scuola.

A fargli gli auguri immancabili, ovviamente, la mamma e il papà, che hanno condiviso le foto di Nathan con lo zaino in spalla, pronto ad andare a scuola.

“In bocca al lupo amore mio per questo nuovo anno scolastico…ricco di sfide e di emozioni, di impegno ma anche di condivisione…metticela tutta, la tua mamma”, ha scritto Elisabetta Gregoraci.

Flavio Briatore, risultato positivo al Coronavirus le scorse settimane, si è invece detto dispiaciuto nel non poter essere lì con Nathan a causa del regime di quarantena che, ovviamente, gli è stato imposto per evitare eventuali contagi.