Raffaella Fico manda i fan in tilt con uno scatto a dir poco bollente: la showgirl è coperta solo da uno striminzito bikini.

Continua l’estate incandescente di Raffaella Fico e il fidanzato Giulio Fratini. I due sono stati paparazzati in Grecia, sulla spiaggia, mentre si scambiavano effusioni a dir poco bollenti.

Raffaella Fico: la posa bollente in Grecia

L’estate del 2020 per Raffaella Fico è all’insegna del relax e della sensualità.

La showgirl, con i suoi striminziti bikini e il suo fisico da urlo, ha mandato in tilt i fan dei social. In una delle ultime foto in compagnia della sua nuova fiamma, Giulio Fratini, la Fico è incontenibile: con il suo fisico tutte curve la showgirl è sdraiata a pancia in giù sulla schiena del fidanzato. La foto ha rapidamente fatto il giro del web, tra commenti piccanti e provocazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti) in data: 9 Set 2020 alle ore 3:57 PDT

Stando agli scatti circolati sui social la showgirl è più innamorata che mai del giovane imprenditore, e ormai la storia con Alessandro Moggi (che si era detto desideroso di condurla all’altare) sembra solamente un lontano ricordo. I due sono partiti da soli per le vacanze estive, e dunque non vi è nessuna traccia della piccola Pia, la figlia che Raffaella Fico ha avuto durante la sua storia d’amore con Mario Balotelli (e per cui seguì una lunga causa legale tra i due).





Oggi la showgirl sembra aver trovato un equilibrio anche con SuperMario, che spesso è il primo a mettere likes e apprezzamenti ai suoi scatti postati via social.