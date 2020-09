Sgarbi rifiuta d’indossare la mascherina: “Faccio ciò che voglio”

Vittorio Sgarbi ha rifiutato d'indossare la mascherina al Festival di Venezia, ma un uomo della sicurezza lo ha costretto.

Al Festival del Cinema di Venezia Vittorio Sgarbi si è rifiutato di mettere la mascherina anti-Coronavirus dal virus, ma un uomo della sicurezza lo ha invitato a farlo e alla fine il critico d’arte – tra mille improperi – ha dovuto cedere.

Vittorio Sgarbi: la mascherina a Venezia

Durante una breve passerella al Festival di Venezia Vittorio Sgarbi – che portava la mascherina anti-Covid al collo – si è rifiutato di portare il dispositivo alla bocca, come gli aveva appena ordinato di fare un uomo della sicurezza. “Faccio come mi pare”, ha detto il critico d’arte, che alla fine è stato costretto a cedere, ma che ovviamente si è allontanato – con la mascherina sul volto – tra mille improperi.

“Testa di c***” avrebbe detto all’uomo, dirigendosi al centro della passerella su tutte le furie.





Nelle scorse settimane Sgarbi è stato al centro di un’accesa bufera per aver vietato (pena una salatissima multa) le mascherine all’aperto a Sutri, il comune di cui è sindaco.

Contro di lui si è apertamente espresso anche l’attore Alessandro Gassmann, con cui il critico ha dato il via a un acceso botta e risposta via social. Gassmann ha lasciato intendere di essere fortemente in contrario con la normativa da lui emanata, specie in un momento in cui i contagi sarebbero di nuovo in aumento. Il critico ovviamente ha presto replicato, e in tanti via social si sono schierati dalla sua parte o da quella di Gassmann.Vittorio Sgarbi non ha minimamente cambiato la sua posizione e anzi, ha continuato a dirsi convinto del fatto che, all’esterno, non ci sia alcun pericolo nel non indossare la mascherina.