Stefano De Martino ha parlato per la prima volta apertamente della sua vita privata: la confessione.

Da quando il matrimonio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è naufragato per la seconda volta al ballerino sono stati attribuiti innumerevoli flirt. Questa volta a dire la sua in merito è stato lo stesso De Martino.

Stefano De Martino: la verità sui flirt

Da un improbabile ritorno di fiamma con Emma Marrone a una liaison top secret con Alessia Marcuzzi, fino all’ultima paparazzata in compagnia di una misteriosa modella di nome Fortuna: i flirt e gli amori attribuiti a Stefano De Martino da quando lui e Belen Rodriguez si sono lasciati per la seconda volta sono innumerevoli. Questa volta però, il ballerino ci ha tenuto a smentirli: “Non sono un monaco ma decido io quando farmi vedere con una donna”, ha affermato.

Insomma, nessuna delle liaison attribuite al ballerino sarebbe autentica ma questo non significa che presto le cose non possano cambiare.





Nel frattempo invece sembra che Belen si sia presto riconsolata: la showgirl è stata pizzicata a Ibiza e poi in un locale di milano con il giovane hair stylist Antonino Spinalbese.

I due si sarebbero scambiati baci infuocati, segno che la loro sarebbe più di una semplice amicizia. Per il momento non è chiaro se Stefano sia riuscito a ricucire una sorta di normalità con la showgirl con cui è tornato insieme per quasi un anno prima che la storia naufragasse di nuovo durante il lock down. I due sveleranno mai i motivi che li hanno condotti all’addio? Per il momento sembra che i due non abbiano intenzione di parlarne.