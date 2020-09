Vanessa Incontrada è stata travolta da una valanga d'insulti per la sua foto in compagnia di Pedro Alonso.

Vanessa Incotrada ha incontrato al Festival di Venezia Pedro Alonso, il “Berlino” della fortunata serie La Casa di Carta. I due si sono scattati un selfie insieme, ma alcuni utenti sui social hanno travolto lo scatto d’insulti.

Vanessa Incontrada e Pedro Alonso: la foto

Vanessa Incontrada ha condiviso uno scatto in cui è ritratta con uno dei protagonisti della serie tv La Casa di Carta, Pedro Alonso, e nella didascalia allo scatto ha riportato quello che il tema portante della colonna sonora del film, ovvero Bella Ciao. Gli utenti non hanno apprezzato la scelta dell’attrice di postare il testo della canzone, che da sempre viene associata alla giornata della Liberazione, e così alcuni di loro hanno scritto: “Bella ciao te la potevi risparmiare”, “Belli, ma Bella ciao anche no”, e ancora “Solo per aver citato le parole di questa canzone non metto il like, pessima scelta di commento alla foto”.

Vanessa Incontrada non ha replicato, e i commenti su questo tenore sono aumentati a dismisura.

Vanessa Incontrada, che alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia ha incantato tutti col suo look rosso fiamma, replicherà ai commenti sotto al suo scatto con Pedro Alonso?