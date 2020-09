Vittorio Feltri nella bufera per le sue frasi contro le donne, che a suo avviso sarebbero tutte brutte.

Vittorio Feltri ha scritto un lungo articolo shock in cui ha ammesso apertamente di avere un debole per “le donne brutte”. A seguire il direttore di Libero ha elencato le donne brutte che avrebbe avuto in passato e ha affermato che in un certo qual modo tutte le donne sarebbero brutte (escluse certe, per lo più appartenenti al mondo dello spettacolo).

Vittorio Feltri e le donne brutte

Ancora una volta Vittorio Feltri scatena indignazione e antipatia. Questa volta il direttore di libero se l’è presa direttamente con il gentil sesso, affermando anche che tutte le donne (escluse – a suo avviso – delle eccezioni) sarebbero per lo più “brutte”. “Le donne belle, belle sul serio, quelle che proprio ti fanno trasalire eccetera, non sono a nostra portata di mano: o sono di un altro, o sono su Playboy o sullo schermo del cinema, oppure non so dove, mai comunque nei dintorni.

Comprendo perfettamente che, questi, non sono pensieri carini, e me ne scuso con le fidanzate passate e future, ma è inutile fingere ancora”, ha scritto.





Non è certo la prima volta che Feltri solleva un putiferio con le sue affermazioni a dir poco discutibili.

Negli scorsi mesi si è dimesso dall’ordine dei giornalisti anche a seguito delle numerose polemiche sorte per le sue affermazioni sui Meridionali, affermando tra le altre cose che fossero “inferiori”. In passato Feltri è finito al centro della bufera anche per altre innumerevoli affermazioni, e stavolta per le sue frasi sull’estetica femminile non è da escludersi che il direttore di Libero finisca di nuovo al centro di un’accesa bufera.