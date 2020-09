Venezia 77, Alba Parietti in abito bianco ma con scarpe troppo larghe

Alba Parietti ha sedotto tutti con il suo look da diva al Festival di Venezia, ma un dettaglio non è sfuggito ai fan.

Alba Parietti ha incantato il Festival del Cinema di Venezia sfilando sul red carpet con un abito bianco da vera diva e dallo spacco vertiginoso. Peccato però che tutti gli occhi fossero puntati sulle sue scarpe.

Alba Parietti: l’abito al Festival di Venezia

Un look classico e senza tempo per Alba Parietti: la showgirl è arrivata al lido di Venezia con un abito bianco firmato Betti Guerreri, fasciante, dall’ampio spacco che mettesse in risalto le sue lunge gambe perfette. Al polso un bracciale grande e liscio, in argento. Tra gli astanti molti non hanno potuto fare a meno di notare però un dettaglio nell’outfit della showgirl: le scarpe della Parietti, dei décolleté con tacchi a spillo, sarebbero stati davvero enormi e decisamente troppo larghi per lei.







Indossare scarpe leggermente più grandi rispetto alla proprio taglia è un trucco usato da molte star (specie con i tacchi alti) per evitare di sentire dolore ai piedi durante le sfilate o gli eventi pubblici.

Possibile che Alba Parietti abbia deciso di adottare questo trucco, finendo con l’esagerare però con una taglia decisamente troppo grande di scarpe.

La showgirl è da poco rientrata da Ibiza e sui social ha più volte parlato della sua preoccupazione per l’emergenza Coronavirus e i casi in aumento. Lei ha sostenuto di esser risultata positiva al test sierologico e pertanto avrebbe già contratto la malattia diversi mesi fa, ciononostante si è sottoposta al tampone una volta rientrata dalle vacanze estive.