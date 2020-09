Alberto Matano è gay? Il conduttore ha risposto per la prima volta alle indiscrezioni sulla sua vita privata.

Alberto Matano è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la propria vita privata. Di recente però, il giornalista è stato al centro della curiosità generale per un’intervista fatta al suo collega Fabio Canino, in cui gli veniva chiesto se Matano fosse gay oppure no.

Alberto Matano è gay? La risposta

Un imbarazzato Fabio Canino ha dovuto glissare le domande riguardanti il collega Alberto Matano in un’intervista dove gli si chiedeva, tra le altre cose, se il giornalista fosse gay oppure no. Fabio Canino si è guardato bene dal rispondere, mente a mesi di distanza è stato Alberto Matano a rispondere affermando di essersi sentito sinceramente in imbarazzo nel leggere l’intervista fatta al giudice di Ballando con le Stelle: “Devo ammettere di aver provato vergogna e, come me, la maggior parte di chi l’ha letta.

Non amo categorie, etichette e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all’operato, non al privato”, ha ammesso Matano, aggiungendo anche che qualora ci fosse stato qualcosa d’importante sul suo privato sarebbe stato il primo a condividerlo.



Il conduttore de La Vita in Diretta ha detto di trovare assurdo che, nel 2020, si usino ancora etichette (e per di più sul genere sessuale) per definire le persone. Non è l’unico a pensarla così, e infatti sono molti i personaggi (vip e non, come Gabriel Garko) che hanno sempre preferito non parlare apertamente della propria vita sentimentale.