Andrea Iannone contro Soleil Sorge: “Sono allibito”

Andrea Iannone ha replicato contro Soleil Sorge, che ha affermato che lui sia interessato unicamente alla fama.

L’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, Soleil Sorge, avrebbe smentito la sua presunta relazione con Andrea Iannone e avrebbe lanciato una frecciatina contro il pilota, che ha prontamente replicato.

Andrea Iannone contro Soleil Sorge

Andrea Iannone non è solito sbandierare affari della propria vita privata a mezzo social, ma stavolta ha fatto un’eccezione: in un post al vetriolo contro un non meglio specificato qualcuno, il pilota di Moto Gp ha affermato di essere “allibito” per ciò che alcune testate avrebbero scritto sul suo conto attribuendogli falsità riguardanti la sua vita privata.

Nelle scorse ore Soleil – proprio a proposito della vita privata di Andrea Iannone – aveva affermato che il pilota, a suo avviso, sarebbe stato attratto unicamente dalla notorietà, motivo per cui le sue ultime due fidanzate sono state Belen Rodriguez e Giulia De Lellis (“che non avrebbero niente in comune, se non la popolarità”, ha sostenuto l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez).

“Da anni continuo a restare nel mio silenzio. Sono allibito da ciò che determinate testate e/o persone scrivono sul mio conto parlando della mia vita privata, attribuendomi chissà cosa. Non sono io quello che alimenta tutto ciò facendo interviste ad hoc. Vivo delle mie passioni, cose concrete, sempre con rispetto e in silenzio”, ha scritto Iannone nel suo post. Lui e Soleil erano stati paparazzati insieme in Sardegna, dove si sarebbero incontrati per caso grazie ad amici comuni.

L’influencer ha affermato che tra lei e Iannone non ci sarebbe stato alcunché.