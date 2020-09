Belen Rodriguez e De Martino, pace fatta? L’indiscrezione

Dopo la seconda separazione Belen Rodriguez e Stefano De Martino avrebbero trovato il modo di ricucire i rapporti.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno fatto pace? I due si sono separati per la seconda volta durante il lock down per l’emergenza Coronavirus, e fino a qualche settimana fa la tensione tra loro sarebbe stata palpabile.

Belen e Stefano, pace fatta?

Secondo un rumor in circolazione Belen Rodriguez e Stefano De Martino avrebbero trovato il modo di avere rapporti pacifici per il bene del loro bambino, Santiago. La coppia si è separata solo qualche mese fa, e durante il loro ultimo incontro in aeroporto a tutti è sembrato chiaro che tra i due la tensione fosse alle stelle. In quell’occasione Belen era di ritorno da Ibiza e Stefano l’aveva raggiunta all’aeroporto di Milano Malpensa per prendere con sé per qualche giorno suo figlio, Santi.

La showgirl avrebbe addirittura evitato di salutare il marito, con cui evidentemente il rapporto si è concluso nel peggiore dei modi.





Oggi la showgirl si sarebbe legata all’hair stylist milanese (di 10 anni più giovane di lei) Antonino Spinalbese. Stefano De Martino invece è stato paparazzato in barca con una ragazza di nome Fortuna, ma per il momento ha smentito qualsiasi presunto coinvolgimento sentimentale che lo riguardi.

Per il momento né lui né Belen hanno svelato apertamente i motivi che li avrebbero spinti a separarsi di nuovo, e sui social in tanti sono curiosi di sapere cosa sia successo tra i due. Il ballerino e la showgirl argentina ne parleranno mai apertamente?