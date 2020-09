Tatuaggio di coppia per Belén Rodriguez e il suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese sembrano fare sul serio. Da qualche settimana, ormai, la loro storia d’amore sta tenendo banco su tutte le testate giornalistiche online. Dopo un tentativo iniziale di voler tenere nascosta la loro storia, Belén è ormai uscita allo scoperto.

Ha anche taggato più volte Antonino sulle storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Il sentimento tra i due ragazzi sembra essere davvero molto forte. A dimostrazione di ciò, addirittura, Belén e l’hairstylist hanno deciso di farsi un tatuaggio insieme. Hanno scritto “chupito” in due parti diverse del corpo. Lei sull’anulare sinistro, dove portava la fede, lui sull’avambraccio. Quella del tatuaggio non è una novità. Come i bene informati ricordano, infatti, la Rodriguez aveva fatto anche con i suoi due più famosi ex un’incisione sulla pelle.

Il tatuaggio di Belén e Antonino

Il significato del tatuaggio è molto particolare. In spagnolo, infatti, la scritta “chupito” significa “shortino” e si usa per intendere in genere un bicchierino di superalcolico da bere tutto d’un sorso. Il tatuaggio è stato fatto anche da alcuni amici di Belén. Il gruppo di amici ha trascorso le vacanze estive ad Ibiza. Con molta probabilità, dunque, la scritta si riferisce a qualche aneddoto che hanno condiviso sull’isola.

Quasi sicuramente è un simbolo per ricordare i bei momenti vissuti insieme sull’isola spagnola nel corso di una delle estati più particolari e complicate.