Belen Rodriguez ha perso la pazienza con i fotografi incontrati sotto casa sua in centro a Milano: la furiosa reazione della showgirl

Belen Rodriguez è pienamente consapevole del fatto che gran parte del suo successo sia dovuto al gossip. La sua popolarità è di fatto enorme proprio grazie ai magazine e ai siti di cronaca rosa che parlano sempre di lei, praticamente ogni giorno.

Nonostante tutto, ad ogni modo, anche la modella sudamericana ogni tanto perde la pazienza, proprio come è successo qualche ora fa. La splendida argentina pare infatti aver letteralmente sbottato in centro a Milano, litigando furiosamente con un gruppo di paparazzi.

Belen Rodriguez ci ricasca: la nuova lite

Dopo il rientro del figlio Santiago a casa insieme all’amico inseparabile Mattia Ferrari, sembra dunque che Belen sia uscita di casa alla guida della sua auto.

A pochi metri dalla sua abitazione avrebbe tuttavia incontrato il solito gruppo di fotografi appostati per riprenderla. Ecco dunque che all’incrocio della via, la Rodriguez ha però fermato il veicolo e, abbassato il finestrino, ha iniziato a discutere con il primo fotografo che ha incontrato. La bella showgirl, gesticolando animatamente, pare si sia messa a parlare ad alta voce nervosamente e visibilmente incollerita.

La donna, in buona sostanza, ha domandato spazio per potersi muovere, rivendicando di essere lasciata in pace almeno un giorno alla settimana. La discussione è durata pochi minuti, ma il tutto è stato osservato con precisione: una Belen insolita che dimostra ogni tanto di essere anche lei umana!